حريق دمنهور.. 13 مصابا وتدمير 4 شقق بعد انفجار أسطوانة أكسجين داخل عيادة

أصيب 13 شخصا بحروق من الدرجة الأولى واختناقات، بينهم حالة خطيرة اليوم في حريق دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي بدأ من عيادة طبيب إثر انفجار أسطوانة غاز أكسجين داخل العيادة، ما تسبب في إحداث أضرار جسيمة في معمل تحاليل طبية وشقة سكنية وعيادة طبية أخرى، وتمكنت قوات الحماية المدينة والإطفاء من السيارة علي الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

ونشب حريق دمنهور في برج سكني إداري، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بحروق وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز أكسجين داخل عيادة طبية بمنطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل فريق الأزمات بالوحدة المحلية، و9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، و11 سيارة إسعاف لنقل المصابين، والذين جرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

ورود بلاغ بنشوب حريق دمنهور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد نشوب حريق داخل عيادة بنطاق منطقة الكوبري العلوي بمدينة دمنهور إثر انفجار أسطوانة غاز أكسجين، ما أدى إلى إصابة 13 شخص بحروق أولية واختناقات.

وعلي الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان، وتم السيطرة على الحريق.

شهود عيان يروون تفاصيل حريق دمنهور

وأكد شهود عيان على حريق دمنهور، ان الحريق بدأ من عيادة طبيب نتيجة انفجار أسطوانة غاز أكسجين داخل العيادة، وهو ما تسبب في الحريق، وطالت النار وأثر التفجير عيادة طبية أخري، ومعمل تحاليل طبية، وشقة سكنية، ما تسبب في إحداث إصابات خطيرة في 13 بينهم سيدة حالتها سيئة.

وأوضحوا أن حريق دمنهور تسبب في إحداث خسائر مادية كبيرة، وأنه فور نشوب الحريق تحركت قوات الحماية المدنية وأنقذت المكان من حريق مروع، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول العقار الذي وقع به الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لعمل تقريرها حول الحريق وأسبابه.