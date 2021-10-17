الريش حاضر في عرض الفيلم المصري.. وإنجي كيوان صاحبة الإطلالة الأغرب

اختارت عدد من النجمات مظهرا مختلفا للتواجد على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، الليلة، في العرض الخاص للفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، حيث اختار البعض إطلالات مزينة بالريش تتماشى مع الفيلم المعروض وكانت من بينهم الإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى زوجة الفنان اللبناني نيكولا معوض.

بوسي شلبي: «لابسة ريش عشان الفيلم المصري»

قالت الإعلامية بوسي شلبي في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» إنها اختارت ارتداء إطلالة باللون الأبيض، مزينة بالريش في منطقة الصدر لتكون مناسبة بحضورها عرض فيلم «ريش»، الليلة، قائلة: «أنا النهاردة لابسة ريش عشان الفيلم المصري»، بينما ظهرت زوجة نيكولا معوض وهي ترتدي فستانا قصيرا مزينا بالريش الفضي على السجادة الحمراء.

واختارت بشرى إطلالة فرعونية باللون الأبيض، حيث ارتدت فستانا مطرزا من منتصف الصدر باللون الذهبي، وذلك لتتماشى مع عرض الفيلم المصري، الليلة.

ولكن الريش لم يكن الإطلالة الأغرب على السجادة الحمراء، اليوم، حيث منح الجمهور جائزة صاحبة أغرب إطلالة للإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان، الذي ظهرت بفستان قصير مزود بغطاء للرأس، مع فتحة كبيرة في الظهر، وهو ما أثار استغراب الجميع.