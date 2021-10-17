النجمات على السجادة الحمراء: بشرى «فرعونية».. وإنجي وجدان تتعرض لإحراج

ظهرت الفنانة إنجي وجدان برفقة زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق فعاليات المهرجان، الخميس الماضي، ويقام بعد قليل العرض الخاص للفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، وبدأ توافد مجموعة من النجوم من بينهم الإعلامية بوسي شلبي والفنانة العراقية شذى حسون، الفنان جمال سليمان وأحمد مجدي.

ولبت إنجي وجدان طلب المصورين، والتقطت صورا بمفردها دون زوجها، لكونها المرة الأولى التى تظهر فيها على السجادة الحمراء للمهرجان، بينما تعرضت لموقف محرج عندما طالبها أحد المنظمين بدخول شخص غريب في نفس الوقت برفقتهم، لترد عليه: «مش تبعنا».

إنجي وجدان في موقف محرج بسبب شخص غريب.. وإنجي علي: «طلعوا رجلي الاتنين»

بينما تواجدت الإعلامية إنجي علي على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم، وداعبت المصورين بعد صورتها التي أثارت الجدل في حفل افتتاح المهرجان، قائلة: «طلعوا رجلي بقى في التصوير.. أنا رجليا الاتنين أهم».

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو للفنانة بشرى على السجادة الحمراء للمهرجان، وهي تستعرض إطلالتها بفستان أبيض يغلب عليه الطابع الفرعوني، وذلك احتفالا بعرض الفيلم المصري ضمن فعاليات المهرجان على حد تعبيرها.

بشرى بمظهر «فرعوني» بسبب «ريش»