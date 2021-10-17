أبرز لقطات مهرجان الجونة السينمائي في 3 أيام.. قبلات وانسحابات ورقص

ثلاث أيام مرت على انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وخلال الـ 3 أيام كان هناك كثير من الفعاليات وظهور الفنانين على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان وتمكن عدد من الفنانين بلقطاتهم واطلالاتهم من تصدر الترند .

اطلالة نجلاء بدر فى مهرجان الجونة

كان أولى هؤلاء الفنانين الفنانة نجلاء بدر التى تمكنت من تصدر الترند فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بمجرد ظهورها على الريد كاربت بفستان أسود جرئ جعلها حديث السوشيال ميديا وعرضها لكثير من الانتقادات.

سقوط لبلبة فى مهرجان الجونة

كما أنه كان من بين اللقطات التى لفتت الانتباه خلال فعاليات مهرجان الجونة، هي لقطة سقوط الفنانة لبلبة على خشبة مسرح الافتتاح والتي سببت قلق للحضور والمشاهدين، ولكنها كشفت فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنها لم تسقط ولكن بحركة بالية تمكنت من إنقاذ نفسها.

إصابة دينا الشربيني في مهرجان الجونة

وفي نفس اليوم أيضا وقبل انطلاق حفل الافتتاح تم اكتشاف إصابة الفنانة دينا الشربينى بكسر فى أصبع قدمها، ولهذا السبب ظهرت فى مهرجان الجونة بقدم طبية ولكنها فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت أنها بخير والإصابة بسيطة.

انسحاب منة شلبي من على ريد كاربت مهرجان الجونة

أما فى أول يوم فعاليات للمهرجان وعلى ريد كاربت الفيلم المغربي كانت اللقطة التى آثارت الجدل وهى إنسحاب منة شلبي من على الريد كاربت وتجاهلها للمصورين والصحفيين، وكشف مصدر مقرب منها بأنها كانت متأخرة وتريد مشاهدة الفيلم لأنها عضو لجنة تحكيم .

قبلات أروى جودة وصبا مبارك ودينا الشربيني

أما في اليوم الثالث من المهرجان والثاني فى الفعاليات فكانت اللقطات الأكثر إثارة للجدل القبلات المتداولة بين أروى جودة وصبا مبارك ودينا الشربيني على ريد كاربت الفيلم المصري كباتن الزعتري، وانضمت اليهم أيضا الفنانة مايان السيد التى تصدرت صورة لها الترند بسبب قبلة وجهتها للجمهور بفستان مثير.

رقص دينا الشربيني وهنا شيحا وإلهام شاهين وسمية الخشاب

وفى نفس اليوم أيضا لفتت الأنظار الفنانة إلهام شاهين برقصها على الريد كاربت الخاصة بكباتن الزعتري، وهناك أيضا الثنائي هنا شيحا ودينا الشربيني على أغنية فلتت منى ومعهم حسن ابو الروس، أما فى حفل الافتتاح فلفتت سمية الخشاب الأنظار برقصها على الريد كاربت.