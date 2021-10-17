الجيزة: غلق كلي لشارع البحر الأعظم ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب؛ وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري التي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

غلق كلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديدًا عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة (6) أيام ابتداءً من السـ12ـاعة صباح يوم الاثنين الموافـق 2021/10/18 حتـى السـاعة 5 صـبـاح يـوم الأحـد الموافـق 2021/10/24 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين

ونوهت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:

أولًا: حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير اتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من (30) مترًا.

ثانيًا: السير في الاتجاه الآخر (الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (70) مترا بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

ثالثًا: العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه الاصلي (المؤدي إلى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.