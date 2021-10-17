محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان الجلاء بالدقي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بميدان الجلاء بحي الدقي، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه خلال الجولة شدد «راشد» على الشركة المنفذة بضرورة الاهتمام بإضفاء لمسة جمالية على الأعمال، وفق ما يتماشى مع الرؤية الفنية والجمالية .

الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة

وأكد المحافظ، أهمية ميدان الجلاء لكونه أحد الميادين الحيوية التي تشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة دون تأخير.

عدم صرف أي اعتمادات مالية للشركه المنفذة قبل تلاشي الملاحظات

وحرص المحافظ على معاينة الموقف التنفيذي لأعمال التنسيق العام للأرصفة والمسحطات الخضراء وأرصفه المشاة بموقع العمل، موجها بعدم صرف أي اعتمادات مالية للشركه المنفذة قبل تلاشي بعض الملاحظات في التنفيذ، لضمان خروج المنتج النهائي للأعمال علي أكمل وجه.

وأكد «راشد» ضرورة أن تشمل الأعمال طلاء العقارات المحيطة بالميدان، وتوحيد تصميم الأعمدة المتواجدة على الأرصفة وبالجزر الوسطى، وتوفير وسيلة حضارية بديلة عن الوصلات الخاصة بوسائل الاتصال بين العقارات لعدم التأثير على المظهر العام للأعمال.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

تنفيذ أعمال تطوير وتجميل في حي العجوزة

في سياق آخر، شن حي العجوزة حملات نظافة ورفع إشغالات وحواجز حديدية وتركيب بلاط انترلوك وتطوير شبكات الإنارة بشوارع الحي.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى استكمال التطوير بميدان لبنان من خلال تركيب بلاط انترلوك، وبناء سور طوب بالجزيرة الوسطى.