شوارع الجيزة هادئة ونظيفة في الصباح بعد ليلة ممطرة طويلة (فيديو وصور)

رصدت عدسة جريدة «الوطن» صورًا لبعض شوارع محافظة الجيزة وذلك بعد ليلة ممطرة تخللتها أضواء البرق وأصوات الرعد، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الجيزة.

وكانت القاهرة الكبرى قد شهدت ليلة ممطرة، حيث سقطت الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، وانتشرت خيوط البرق في السماء وأضاءتها مع أصوات الرعد التي ظلت حتى ساعات الصباح الأولى.

وشهدت شوارع منطقة الدقي ومناطق أخرى بمحافظة الجيزة، هطول الأمطار الخفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وذلك بعد ساعات معدودة من البيان التحذيري الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرًا جويًا عن حالة سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات، خلال الفترة من مساء الليلة، وحتى 2 ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدمت «الوطن» طوال الليل، خدمة البث المباشر أكثر من مرة لسقوط الأمطار على مناطق الجيزة، ورصدت وجود أضواء البرق وأصوات الرعد في السماء، قبل أن تقدم لكم صورًا وفيديوهات للجيزة في ساعات الصباح وبعد توقف هطول الأمطار.