إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم، عصر اليوم، بين سيارة نقل وتروسيكل عند الكيلو 75 الصحراوي اتجاه إسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمود إسماعيل إسماعيل 49 سنة مقيم حي المنتزه بالإسكندرية، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وحجاج أحمد محمود 52 سنة مقيم جناكليس، مصاب بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، وحمدي عمر محمد 43 سنة من مقيم قنا مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجرى تحرير المحضر اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

إصابة شخصين

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب توك توك أمام محجر الزواوي طريق دسوق - دمنهور، بنطاق مركز الرحمانية وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز الرحمانية تفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

فحص المصابين

تبين بالفحص إصابة كل من «شهاب جمال النجار 15سنة مقيم مدينة دسوق مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس من الناحية اليسرى، وجرح بالساعد الأيسر وجروح متفرقة وكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل غرز جراحية وعمل الإسعافات الأولية والأشعات اللازمة لتخرج الحالة مستقرة، وأصيب السيد حسن عثمان 15 سنة مصاب بكدمة بالجبهة وكدمة بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.