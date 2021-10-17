مصرع عامل إثر تعدي آخرين عليه بقرية الحمراء في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعدي آخرين عليه بعزبة الحمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لاعتداء من آخرين بعزبة الحمراء التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المجني عليه

بالانتقال والفحص تبين وفاة «عزت محمود فريج أبو العينين»، 49 سنة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

مصرع شاب غرقا

كان لقي شاب مصرعه جراء غرقه داخل ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحرير محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرفه اسفكسيا داخل ترعة المحمودية، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وبالفحص تبين وفاة «شريف أشرف السيد عبد الغني» 20 سنة مقيم مدينة المحمودية وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

مصرع وإصابة شخصين

فيما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال تبين وفاة «يوسف أحمد محمد علي»، 18 سنة ، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب «أحمد محمد علي» 58 سنة وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.