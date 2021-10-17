السيطرة على حريق داخل 6 حظائر ماشية بقرية البكساوي في البحيرة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب بعشة بها فرن بلدي ملك «رمضان .م.أ» حيث انتقلت النيران إلى أسطح 6 حظائر ماشية، وذلك بقرية البكساوي التابعة لمجلس قرية معنيا بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل عشة فرن بلدي امتدت إلى 6 حظائر ماشية، بقرية البكساوي التابعة لذات المركز وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث جرى الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجرى فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان تحسباً لوقوع مكروه.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، بالإضافة لاحتراق بعض الأغراض الشخصية والمواشي وجاري حصرها بمعرفة المختصين بالشئون الاجتماعية، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.