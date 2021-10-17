رئيس المحكمة الدستورية: اتفقنا مع الاتصالات على رقمنة العدالة

قال المستشار سيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمة الدستورية العليا شأنها جميع الجهات والهيئات القضائية المصرية، طبقت الرقمنة بها إعمالا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا لمشروعه الأكبر «مصر الرقمية»، لافتا أن المحكمة الدستورية العليا عقدت اتفاقا مع وزير الاتصالات لرقمنة العدالة.

الرقمنة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة السريعة

وأضاف «مرعي»، خلال حوار ببرنامج «الصدى»، على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، اليوم الأحد، أنَّ رقمنة العدالة المصرية تطبق في المحكمة الدستورية العليا ونعمل دائما على تطويرها وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه الرقمنة، حتى نستطيع القضاء على بطء العدالة والعمل على تحقيق العدالة الناجزة السريعة، مؤكدا أن ذلك من شأنه تسريع الإجراءات وتحقيق سهولة الترضية القضائية التي يطلبها المواطن من أي جهة قضائية.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة إعجاز بمعنى الكلمة، من ناحية التنفيذ ونطاق التنفيذ وما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه ومدة التنفيذ، «من هنا أوجه تحية للرئيس السيسي صاحب فكرة تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة، فالرجل صاحب فكر ثاقب عندما فكر في هذه العاصمة لأنه كان يبني ويؤسس الجمهورية الجديدة، وعندما وضع الفكرة موضع التنفيذ لم ينسى العدالة مطلقا فكان في العاصمة نصيبا للعدالة المصرية بجميع فروعها وهيئاتها وجهاتها القضائية».

وواصل: «الآن يوجد مكان في العاصمة الإدارية الجديدة لكل الجهات والهيئات القضائية، فكل جهة وهيئة قضائية سوف يكون لها مكان يلائمها ويلائم اختصاصها».

القاضي يمثل المولى عز وجل في الأرض لأنه يقيم العدل

واستكمل: «مصر تقدمت بالرئيس السيسي، والرئيس السيسي تقدم بمصر، ومن كل الشعب المصري أنقل له كل تقدير وتحية وإجلال وإعزاز لهذا الرجل»، موجها رسالة لكل قاضٍ شاب قائلا: «أقول لهم احمد الله أنه ولاك ولاية عامة، ابني العزيز القاضي القضاء ليس وظيفة إنما ولاية، أنت تقيم الحق والعدل بين الناس، وهذه وظيفة الله جل وعلا فهو العدل، وأنت تمثل المولى عز وجل على الأرض لأنك تقيم العدل بين الناس».