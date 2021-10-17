حسن شاكوش يُحيي حفلا غنائيا في تونس رغم إيقافه (فيديو)

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اليوم، مقطع فيديو، من حفله الأخير في تونس، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا: «الحمد لله تمت حفلة تونس على خير.. شكرا شعب تونس الجميل»، ويعتبر هذا الحفل هو الأول له بعد قرار وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية في سبتمبر الماضي.

تعليق الموسيقيين على حفل شاكوش

وأثار مقطع الفيديو مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إحياء حسن شاكوش لحفل غنائي بالرغم من قرار «الموسيقيين» بإيقافه، وأوضح علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن قرار وقف مؤدي المهرجانات الشعبية عن الغناء ساري داخل مصر فقط وليس خارجها، موضحا: «بره يعمل اللي هو عايزه لأنه ليس عضوًا بالنقابة، ولكن في الداخل لا يحق له ذلك».

وقررت نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، وقف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد خلافه الأخير مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، ووصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ على منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح الفنان هاني شاكر في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن قرار إيقاف شاكوش نهائي ولا رجعة فيه.

«وياك» تحقق 624 ألف مشاهدة

وطرح حسن شاكوش خلال الأيام الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «وياك» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، ولكن لم تحقق الأغنية الانتشار المعتاد لمؤدي المهرجانات الشهير، فلم تتعدى نسب مشاهدتها الـ 624 ألف مشاهدة على مدار 3 أيام كاملة.