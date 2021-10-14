28 أكتوبر.. الحكم على حسن شاكوش في سب وقذف ريهام سعيد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية حجز دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش تتهمه فيها بالسب والقذف، للحكم في جلسة 28 أكتوبر الجاري.

وترافع شعبان سعيد المحامي، عن الإعلامية ريهام سعيد، وقدم تقريرا ليثبت صحة الاتهامات الموجهة للمطرب الشعبي، وطالب بتوقيع أقصي عقوبة عليه.

سب وقذف ريهام سعيد

وكان المحامي شعبان سعيد دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تقدم ببلاغ ضد «شاكوش» اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم موكلته بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش لسمعة العائلة.

وجاء في البلاغ الذي قدمه عن موكلته الإعلامية، أن حسن منصور موسى، الشهير بحسن شاكوش، هاجم الإعلامية بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش بدأت بظهور الأولى في أحد البرامج، هاجمت خلاله الثاني، مؤكدة أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالا كثيرة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وانتشر بشكل واسع، إلا أن الأخير ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.

وعقدت محكمة جنح بولاق الدكرور، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش، ليبدأ الفصل الأول في النزاع القضائي بين الطرفين، إلا أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 27 يوليو المقبل، بسبب عدم الاختصاص الرقمي، وتحدد التاريخ السالف ذكره، تمهيدا لعرض القضية على المحكمة المختصة، لضمان عدم بطلان إجراءات المحاكمة.