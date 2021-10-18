«يأكل طعام السجن».. تفاصيل أول مكالمة بين شاروخان ونجله

صرح صديق عائلة النجم العالمي شاروخان، أن نجله «أريان خان» قام بالاتصال الهاتفي به، من خلال الفيديو كول، بإذن من المركز الوطني الهندي بالتواصل مع والديه، يوم الخميس الماضي، وفقا لما نشر بموقع «imwbuzz» الهندي.

تفاصيل أول مكالمة بين شاروخان ونجله

وتعد هذه أول مكالمة هاتفية بين اريان خان ووالديه منذ أن تم القبض عليه، حيث حصل على إذن من السلطات بالتحدث لوالديه لطمأنتهما على أحواله، خاصة بعدما انتشر أنه لا يأكل سوى البسكويت بالسجن، إلا أنه نفى ذلك وأكد أنه يأكل الطعام الخاص بالسجن.

وأوضح صديق العائلة، أن نجل الممثل الهندي الشهير شاروخان، يتمتع بصحة جيدة، وأن المكالمة لم تكن مشحونة بالدموع والانهيار بين الشاب ووالدته وأبيه، بل كانت مستقرة وداعمة لبعضهم البعض، مضيفا أن جوري خان، زوجة الممثل الهندي، قالت بعد انتهاء المكالمة «أتمنى لو يأتي منه اتصال هاتفي واحد يوميا ليطمئن قلبي».

المخدرات وراء القبض على نجل شاروخان

يذكر أنه تم القبض علي اريان خان نجل الممثل الهندي الشهير شاروخان، بتهمة تعاطي والاتجار بالمخدرات، يوم الثالث من أكتوبر الجاري، أثناء حفلة له مع أصدقائه على متن سفينة ساحلية في بومباي، وتم القبض عليه برفقه 7 من أصدقائه، ورفضت المحكمة الهندية خروجه بكفالة وأصرت على استمرار حبسه، ومن المقرر أن يتم عرضه على المحكمة الهندية يوم 20 أكتوبر القادم.

وقام شاروخان بتغير المحامي الخاص بنجله، بناء على نصيحة صديقه سلمان خان.

يذكر أن «ساتيش»، المحامي الأول لاريان خان، هو نفس المحام الذي كان يدافع عن سلمان خان من قبل، ويعد محامي المشاهير، وهو المحام الخاص بريا شاكربوتي، خطيبة سوشانت بسبب اتهامها أنها لها يد بقتله وأنه ليس منتحرا، وبتهمة اتجارها بالمخدرات، ربما لهذا السبب نصح سلمان خان صديقه ملك بوليوود شاروخان بتغييره بسبب هجوم الجمهور عليه لدفاعه عن ريا شاكروبتي.