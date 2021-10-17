رابطة الأندية: الدوري سينتظم.. ومفيش خناقات على تأجيل الماتشات

أعرب النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، عن شكره للدولة ووزارة الداخلية، على الدعم اللامتناهي للرياضة المصرية في خطوة عودة الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا مجرد بداية، وكل دوريات العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد عادت بالتدريج، وكلما زادت نسبة الحصول على اللقاح زادت نسبة الحضور الجماهيري، موضحًا أنه سيجري طرح التذاكر من خلال شركة تذكرتي، ويجب الحصول على لقاح كورونا للحفاظ على الجماهير في ظل الجائحة التي لم تنته حتى الآن.

طريقة الاشتراك لحضور المباريات

وأضاف «دياب»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن «الأساس أن نحافظ على نفسنا واللي في كل منظومة الكورة عشان نقدر نزود الأعداد»، مشددًا على أن شركة «تذكرتي» محترفة وحققت نجاحات كبيرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتبني على هذا النجاح، مشيرًا إلى آلية التسجيل للحصول على الـ«fan id»، من خلال الموقع، كخطوة أولى، ثم بعدها حجز التذاكر في كل مباراة، وتحديد الأسعار سوف يحدث فيما بعد.

وتابع رئيس رابطة الأندية، أن الدوري سوف ينتظم و«لا توجد أي خناقات» لتأجيل أي مباريات، واتفقوا على تنظيم المسابقة للكل، وغدًا سيُعلن جدول أول 8 مباريات، وبعدها سيتوقف الدوري بسبب مباريات بطولة أمم إفريقيا، وبعدها سيُعلن جدول باقي المباريات حتى نهاية الموسم، موضحًا أنه سيجري إعلان الجدول على مرتين.

عقوبات على الجماهير والأندية

وأشار إلى أنه في حالة وجود شغب من الجماهير فهناك عقوبات مشددة ستطبق على من يخرج على الإطار العام، إضافة إلى تطبيق القانون عليه، ولا يوجد مجال لحدوث أي تجاوز، بالعكس يجب تصدير الصورة الحقيقية للبلد بتحضر، وكل شخص يشجع فرقته بشكل متحضر، موضحًا أن هناك عقوبات على النادي والجماهير حال حدوث أي شغب في المباريات.

وأوضح: «نستهدف عودة الروح إلى المباريات، ولكن يجب الحفاظ على الصورة الإيجابية للمشجع المصري، والصورة التي تليق بالبلد»، مشيرًا إلى أن من يعوقون النجاح التأكيد لهم أغراض خاصة، و«هناك مؤازرة كبيرة من الإعلام الرياضي والحكومة، وأي حد هيعوق ده أكيد مش عاوز ده يكون موجود».