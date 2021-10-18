الغردقة خالية من المساكن غير الآمنة.. «الوطن» في جولة بمساكن الروضة

حظي ملف تطوير العشوائيات باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحققت الدولة نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير شقق سكنية بديلة العشوائيات بمدن البحر الأحمر تتناسب مع كرامة المواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

«الوطن» داخل مساكن الروضة بالغردقة

تجولت كاميرا «الوطن»، اليوم الأحد في مساكن الروضة بالغردقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، عبر الفيديو، حيث تقع مساكن الروضة في شارع الحجاز بقلب مدينة الغردقة، وتضم 250 منزلا و600 شقة سكنية كاملة التشطيب والمرافق كما يضم مشروع الروضة ملاعب رياضية وسوق تجاري، ومجمع خدمات وتأتي ضمن خطة الدولة في إعلان محافظة البحر الأحمر خالية من المساكن غير الآمنة.

مساكن بديلة للعشوائيات بمدن البحر الأحمر بتكلفة 856 مليون جنيه

ومن جانبه، قال حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر: «إن مشروع الروضة ضمن مشروعات سلسلة المشروعات التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ملف تطوير العشوائيات، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة».

وتابع: «بعدما قطعت المحافظة شوطًا كبيرًا في إعلان أنها خالية من المساكن غير الآمنة وذلك بعد انتهاء من افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الروضة، وإنشاء 1705 وحدات سكنية في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير بتكلفة حوالي 856 مليون جنيه».

مشروعات مساكن بديلة العشوائيات بمدن البحر الأحمر

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه جرى إنشاء مشروع مساكن الروضة بديلة العشوائيات في مدينة الغردقة عدد 250 بيتا ملحقا به حوش بمساحة إجمالية 150م2 لكل بيت وعدد 600 وحدة سكنية بمساحة 90م2.

وفي مدينة القصير جرى إنشاء عمارتين سكنيتين بهما 40 وحدة، و36 بيتاً ملحق به فناء، بإجمالي 76 وحدة بمنطقة الروضة البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير.

وفي مدينة سفاجا تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة بمدينة سفاجا، والبالغ عددها 3 عمارات بها 60 وحدة سكنية، و174 بيتاً ملحق به فناء.