«تعمير البحر الأحمر»: الدولة تعالج البناء العشوائي في الغردقة

قال المهندس حسني منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، إنّ مشروع المساكن البديلة للعشوائيات داهمة الخطورة، جرى تقسيمه إلى مرحلتين، الأولى في: الغردقة، رأس غارب، سفاجا، والقصير بتكلفة 856 مليونا و1705 وحدة جرى الانتهاء منها، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، وبدأ تسكين المواطنين في الوحدات، مضيفا: «في المرحلة الثانية لدينا 2000 وحدة بحلايب وشلاتين بتكلفة قدرها 700 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكة المرافق لتسليمهم للمواطنين وافتتاحهم خلال 3 أشهر».

منصور: في غفلة من الزمن تم البناء عشوائيا في الغردقة وراس غارب والقصير

وأضاف رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «في غفلة من الزمن تم البناء عشوائيا في الغردقة ورأس غارب والقصير، لكن الدولة انتبهت وبدأت علاج المشكلة، والآن أصبحت نسبة الفراغات كبيرة في المناطق البديلة، وأصبحت نسبة البناء لا تتجاوز 25% من مسطح الأرض، بديلا عن بعض المناطق التي لم تكن الفراغات فيها تتجاوز 3 أمتار، ما كان يصعّب عمل سيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات».

المواطن يحصل على الوحدة وهي عبارة عن دور أرضي

وأكد منصور، أنّ وحدات المناطق البديلة أُنشئت بنظام قابل للتعلية، بواقع دور أرضي ودورين في الأعلى: «المواطن هياخد على الوحدة وهي عبارة عن دور أرضي، لكن أساساتها مصممة لإنشاء دورين تانيين بدل البناء بشكل مخالف وعشوائي»، مشيرا إلى أنّ التجعمات الجديدة شهدت ملاعب خماسية ومجمع أسواق في روضة الغردقة لتقديم الخدمة للمواطنين، كما أنّ المناطق الجديدة البديلة قريبة من أماكن تقديم الخدمة الرئيسية في المدن.

بناء 513 منزلا في رأس غارب

واوضح رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، أنّ مدينة رأس غارب بها 513 منزلا بني، ويستفيد منهم الأسر في المناطق ذات الخطورة الداهمة التي تقع في أطراف المدينة او مناطق السيول، إضافة إلى 32 وحدة وسيتم تخصيصها للمستأجرين في هذه المناطق.