مطار الغردقة الدولي يحتفل بتجديد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات

احتفل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، بنجاحه في المراجعة الأولى، وتجديد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات، بحضور دكتور عبدالحكيم، رئيس قطاع المطابقة، والطيار مراد محمد السيد، مدير مطار الغردقة الدولي، وممثلين عن إدارة الجودة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار الغردقة يحصل على تجديد شهادة الأيزو

من جانبه، أعرب الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته بتجديد شهادة الأيزو، لافتا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن سلسلة نجاحات الشركة المصرية للمطارات ومطارتها التابعة تعود إلى الجهد المبذول من العاملين الذين لا يتوانوا عن أداء عملهم بكل إخلاص وتفانٍ، حتى تنال الشركة ومطارتها المكانة التي تستحقها وسط المجتمع الدولي.

وأكد «منصور» أن أهمية شهادة الأيزو تكمن في تحسين أداء عمل المطار، وتقديم أفضل الخدمات للراكب على مستوى مطارات جمهورية مصر العربية.

مطار الغردقة يستقبل أعلى معدل رحلات الطيران

في سياق آخر، شهد مطار الغردقة، أمس السبت، استقبال أعلى معدل رحلات الطيران الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية؛ إذ استقبل 90 رحلة طيران سياحية تقل ما يقرب من 15 ألف سائح من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وروسيا.

يذكر أن الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، شكل لجنة برئاسة المهندس حاتم صبري، مدير عام الجودة بمطار الغردقة الدولي، للوقوف على مستجدات المطار، وبحث جاهزيته للحصول على شهادة الأيزو.

يأتي هذا في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على متابعة تطوير المطارات المصرية، واستعداد المطار لتجديد شهادة الأيزو.