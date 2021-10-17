السجيني: المحليات ليست مسؤولة وحدها عن المخالفات في البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعدي على الأراضي الزراعية من أهم القضايا في مصر، موضحًا أن التعدي على الأراضي المحيطة بالطريقة الدائري نموذج صارخ حدث بسبب غياب الجهات المسئولة عن الرقابة، مبينا أنه من الناحية القانونية يجب إزالة هذه الأراضي، ولكن بسبب كثرة هذه البيوت أصبحت الدولة تتوسع في الطرق، وتعوض المواطنين في نفس الوقت من أجل نقل الأشخاص إلى أماكن أخرى، إذ يجرى تعويض الأشخاص بمبالغ من الخزانة العامة لتسهيل تطوير الطريق الدائري في وقت قصير.

الدولة تحاول حل أزمة البناء على طول الطريق الدائري

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الدولة تتابع بصفة مستمرة الأعمال الإنشائية حول الطريق الدائري، لافتا إلى أن محور المحمودية شهد بناء على حرم الترعة وجرى بناء مساجد وكنائس ومراكز تجارية، والدولة تتعامل مع هذا بمنطق هندسي وسياسي وأمني واقتصادي لإيجاد البدائل.

إزالة العمارات المخالفة على الفور

وتابع: «لابد أن يكون في قطاع تاني اللي هو بيسهل إصدار التراخيص، يشتغل بسرعة عشان يسرع على المواطن اللي عاوز يبني، لأن المواطن لجأ إلى الأراضي المخالفة عشان مكنش سهل ياخد رخصة يبني وتخصيص أرض له، والمحليات لوحده غير مسئولة عن هذه المباني لأن البنى مثلث معتمد على وزارة الإسكان والمحافظة والشرطة، المواطن بيحل أزمته لما الدولة متعرفش تحل، هنمسك المواطن شهر اتنين تلاتة بس وبعدين، لازم نخلي القطاعات تمشي بشكل منضبط والرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتكلم في الموضوع ده عشان يزود وعي المواطنين، والناس مش حاسة وهي بتنبي أنها بتتعدي على أراضي زراعية وده شئ غلط، ولازم يبقى في إزالة العمارات المخالفة مش استنى لما تتبني».