التنمية المحلية: استبعاد ونقل 34 قياديا في المحليات بسبب التقصير

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم نقل 4 رؤساء أحياء في محافظتي القاهرة والجيزة بسبب التقصير، والتفتيش المفاجئ على 191 وحدة محلية منذ عام 2018.

وأوضح، أن التفتيش يكون على المستوى الفني والمالي ومراجعة الطرق والإنارة وبناء عليه يتم تقييم رئيس الحي ويعرض الأمر على وزير التنمية المحلية، موضحًا أنه تم استبعاد ونقل 34 قياديا في المحليات خلال السنوات الكثيرة بعد التقارير والمتابعة الدائمة.

نقل روساء أحياء وترقية البعض

أضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن لجان الرصد توضح أن هناك تقصير من بعد رؤساء الأحياء وتم توجيه اللوم للقيادات بالمحليات، ولكن لم يستجبوا لذا تم نقلهم.

وأكد، أن هناك مكافأة في أحياء باب الشعرية والزيتون وترقية بعض الأشخاص بعد تحسين مستوى النظافة في هذه الأحياء، لافتًا إلى أن القيادات المحلية يجب أن تتواجد في الشارع لمتابعة الأمور بناء على توجيهات وزير التنمية المحلية.

قانون النظافة الجديد

وأوضح أن قانون النظافة الجديد سيعمل على تحريك السيارات الخاصة بجمع القمامة في نطاق محدد ومراجعاتها، من أجل تحقيق مستوى أعلى للنظافة للمواطنين في ظل توفير حياة كريمة للمواطنين، مبينًا أن هيئة تجميل الجيزة تعمل على رفع القماتمة بشكل دائما الموجود على محور 6 أكتوبر.

عدد شكاوى صوتك مسموع

ويذكر أن التنمية المحلية تلقت من خلال مبادرة صوتك مسموع لـ 2671 شكوى خلال شهر وتم الرد على 2060 شكوى، وتعمل الوزارة على حل 612 شكوى متبقية، موضحًا أن القمامة تتصدر قائمة الشكاوى تليها الإشغالات ثم مخالفات البناء ثم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ثم الفساد.