مقتل شخص في إطلاق نار داخل جامعة بجنوب أمريكا

قُتل شخص على الأقل نتيجة إطلاق نار، اليوم الأحد، في جامعة غرامبلينغ الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب أمريكا.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة، تيشا أرنولد، في حديث لقناة «CNN»، إنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في حوالي الساعة 01:15 من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طالب.

إطلاق نار في جامعة أمريكية خلال اجتماع للمتخرجين

وأوضحت أرنولد أن الحادث حصل خلال اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام، وكل الحاضرين انتقلوا إلى مأوى وخرجوا منه فقط بعد سماح من قبل الشرطة وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأشارت المتحدثة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد بعد، فيما تنفذ الشرطة تحقيقا، وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية الاثنين.