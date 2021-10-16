شباب شبه عراة يحتفلون بنقل «فرش عروسة» بالفيوم.. ومطالب بضبطهم

مجموعة من الشباب يستلقون صندوق سيارة ربع نقل، وهم شبه عراة بعدما خلعوا ملابسهم العلوية، وسط تشغيل المكبرات الصوتية بصوتٍ عالٍ، ضمن الاحتفال بنقل «فرش عروسة».

لم يتوقف الشباب عند هذا الحد، فأوقفوا الطريق بمدخل عزبة عاشور أمام قرية العزب بالفيوم، ووقفوا يرقصون بطريقة غير لائقة، مستخدمين أسطوانات بوتاجاز وزجاجات «بيروسول» لإشعال النيران، متسببين في إغلاق الطريق لفترة طويلة، ما أثار غضب أهالي المنطقة الذين أكدوا أنّ الاحتفال يجب أن يكون في إطار الآداب العامة والاحترام، ومراعاة حقوق الآخرين.

«فرش عروسة» يتسبب في غلق طريق

وفوجئ أهالي قرية العزب التابعة لمركز الفيوم، بصوت أغاني مهرجانات مرتفع بشدة، فخرجوا ليشاهدوا ماذا يحدث، ليفاجئوا بقيام مجموعة من الشباب بإغلاق الطريق، والرقص شبه عراه وسط إشعال النيران، والرقص بطريقة غير لائقة في منتصف الطريق دون مراعاة لأهالي القرية، والتف حولهم الأطفال ليشاهدوا طريقة إشعال النيران، فيما شعر الأهالي بالخوف على أبنائهم من هذه الممارسات السلوكية المرفوضة.

رقص شباب عراة يثير غضب الأهالي

وبينما يرقص الشباب، فوجئ الأهالي بقيامهم بخلع ملابسهم العلوية تماماً، وأصبحوا شبه عراة يرتدون فقط الملابس السفلية، ما جعل الأهالي يدخلون منازلهم ويغلقون أبوابهم، ويمنعون بناتهم من مشاهدة هذه المظاهر.

مطالب بالقبض على هؤلاء الشباب

وطالب محمد محمود أحد أهالي القرية، الأجهزة الأمنية، بتحديد هوية هؤلاء الشباب وسرعة القبض عليهم، أسوةً بباقي المحافظات التي جرى ضبط الشباب الذين احتفلوا في عفش العروسة بالرقص عرايا الطريقة فيها، وذلك للقضاء على تلك الظواهر السلبية في بداية ظهورها منعاً لانتشارها بين المارة، مؤكداً أنّهم ليسوا ضد الفرحة والاحتفال، ولكن يجب الاحتفال بطريقة لائقة ودون التسبب في إيذاء الغير.

تباين ردود الأفعال حول الواقعة

في سياق متصل، تداول رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة هؤلاء الشباب، وتباينت ردود الأفعال حولها، وانقسمت بين مؤيد ومعارض، حيث علق عدد من الأشخاص قائلين، إن هذه هي طريقتهم للاحتفال ولا يجب منعهم من الفرحة، بينما قال آخرون أنّها طريقة غير لائقة ولا يجب تكرارها.