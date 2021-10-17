إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم.. ننشر الأسماء

شهد الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما أجرة والثانية ملاكي، مساء اليوم الأحد، أمام قرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، وهرع المارة على الطريق والسائقين لإسعاف المصابين وإخراجهم من السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدائري أمام قرية الزوملوطي بنطاق المركز ووجود مصابين.

الشرطة تعاين موقع حادث التصادم

وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين، فيما انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وجرى معاينة السيارتين واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، بالإضافة إلى قوات الشرطة التي انتقلت لمعاينة الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

7 سيارات إسعاف لنقل مصابي الحادث

وعلى الفور هرعت 7 سيارت إسعاف إلى مكان حادث تصادم سيارتين، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة 5 سيارات.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين

وتبينّ أنّ المصابين هم: حسني علي محمد أبو السعود 59 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن السيد أمين 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم، ويوسف نبيل أحمد 16 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحازم عماد حمدي 19 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف عادل أحمد 17 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.