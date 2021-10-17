إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالفيوم

معركة عنيفة بين شابين استيقظ عليها أهالي منطقة غرب التعاونيات، وتحديداً سكان العمارة رقم 7 بكيمان فارس بمدينة الفيوم، وانتهت بإصابة شاب بطلق ناري وسقط غارقاً في دمائه فيما هرب الطرف الثاني.

وأصيب الأهالي بحالة من الفزع، وأغلقوا الأبواب والشبابيك خوفاً من إصابة أبنائهم بطلق ناري بالخطأ خلال المشاجرة، وعقب ذلك هرع عدد من السكان لإنقاذ الشاب الذي لم يعرفوا سبب ما حدث معه، ومن الذي أطلق النيران عليه.. ‏ولماذا؟.

بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمساكن غرب التعاونيات بكيمان فارس بنطاق المركز ووجود مصاب.

الشرطة تنتقل إلى مكان المشاجرة

وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين وجود مشاجرة بين شابين في عمارة رقم 7، استخدم أحدهما خلالها سلاحاً نارياً «فرد خرطوش»، حيث أطلق النيران على الآخر لوجود خلافات بينهما، وفر هارباً.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتبينّ أنّ المصاب يدعى محمد كمال نصر عبد التواب، 35 سنة، مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي حضرت على الفور، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. ‏

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

واستمع رئيس مباحث القسم إلى أقوال المصاب، والذي أخبره بهوية الشاب الذي أطلق النيران عليه، وجرى تحديده، وعمل مأمورية لضبطه، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.