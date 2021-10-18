أشهر أهلاوي في البحيرة دهن منزله بشعار الأهلي نفذه زملكاوي (صور)

تزين أحد منازل قرية المجد بمركز الرحمانية باللون الأحمر، حتى ذاع صيته بمحافظات الجمهورية، لاسيما أنه يحمل شعار ولوجو النادي الأهلي حيث تحول إلى مزار لجماهير الأهلي لالتقاط الصور التذكارية أمامه، كونه صمم على الطراز الأهلاوي والذي تجلي به عشق مالكه للكيان الأحمر.

«الوطن» تلتقي مع مالك المنزل الأهلاوي

والتقت عدسة «الوطن»، مع نادر سعيد، مالك المنزل، حيث قال في البداية، إنه شرع في تنفيذ منزله أواخر عام 2019، إلا أنه تمكن من الانتهاء منه عام 2020، حيث استغرق العمل به عدة أشهر.

زملكاوي نفذ الفكرة

وتابع «سعيد»، أن العامل رفض إتمام المنزل في بداية الأمر كونه لا يشجع الفريق الأهلاوي، معللا رفضه بأنه غير ملائم، مشيرا أنه أصر على تنفيذ فكرته، حتى لاقت استحسان الجميع عقب ذلك.

تكلفة المنزل

وأشار إلى أن تكلفة المنزل كانت في معدل الإنفاق المتعارف عليه، مضيفا أنه عقب انتهاء منه قام بوضع صور رؤساء النادي الأهلي وأهم لاعبيه على جدران المنزل، باعتبارهم أفضل الطرق لإضافة جماليات لإتمام المنزل على حد قوله.

مواجهة الانتقادات

وتابع نادر سعيد، أنه واجه العديد من الانتقادات، إلا أنه لم يتراجع عن قراره في استكمال تشييد المنزل الأهلاوي، مضيفاً أن بعض الأشخاص ذكروا أنه تقاضى مبلغا ماليا من النادي الأهلي نظير تصميم المنزل، بحسب وصفه.

مقابل مادي

ونفى صاحب المنزل حصوله على مقابل مادي من النادي الأهلي لتصميم منزله، مشيرا إلى أنه يعد الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ مثل هذا الدعم للنادي، حيث تواصل معه أشخاص آخرون لتنفيذ هذه الفكرة.

صاحب المنزل الأهلاوي بالبحيرة والده زملكاوي

وذكر ابن البحيرة أن والده زملكاويا، إلا أنه كان دائم الدعم والمساندة للأهلي بعيدا عن انتمائه الشخصي في تشجيع الأندية، حيث كانت أسرته بأكملها زملكاوية فيما عدا هو وشقيقه الأصغر.

تشييد الطابق الرابع لشهداء الأهلي

وذكر مالك المنزل أنه يسعى جاهدا لتشييد الطابق الرابع حتى يجمع به صور شهداء النادي الأهلي، مضيفاً أنه تمكن من لقاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الشهر الجاري، حيث ذكر أنه لاقى كل أنواع الحفاوة أثناء تلك الزيارة، مشيرا إلى أن رئيس النادي لم يتوقع أن يكون المنزل حقيقيا على حد قوله عندما رأى الصور.

أشهر بيت في مصر

وتابع أن الكابتن محمود الخطيب لقب منزله بأنه أشهر بيت في مصر، مشيرا أنه عمل لقاءات عدة على قناة الأهلي، على إثرها ذاع صيت منزله حتى تمكن من تحقيق هدفه وهو لقاء الكابتن محمود الخطيب.

وأضاف أنه يتجمع مع أصدقائه قبل مباريات الأهلي الهامة لمشاهدتها من أمام المنزل، حيث يلتقطون معه الصور التذكارية.