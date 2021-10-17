أخبار البحيرة اليوم.. حريق يلتهم 6 حظائر ماشية ومصرع وإصابة 10 أشخاص

شهدت محافظة البحيرة اليوم، عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة، التي كان من أهمها إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود إسماعيل إسماعيل 49 سنة مقيم حي المنتزه بالإسكندرية، حجاج أحمد محمود 52 سنة مقيم جناكليس، حمدي عمر محمد 43 سنة مقيم قنا»، وتم تحرير المحضر اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

إصابة شخصين

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب توك توك أمام محجر الزواوي طريق دسوق دمنهور، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من «شهاب جمال النجار 15 سنة مقيم مدينة دسوق، والسيد حسن عثمان 15سنة»، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل

ولقي شفيق رشاد محمود مرسي إبراهيم السنفاوي مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله بمدرسة باباه الكبرى بسيدي غازي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

اندلاع حريق

كما شهدت قرية البكساوي التابعة لمركز إيتاي البارود عصر اليوم اندلاع حريق هائل داخل حظيرة مواشي ملك «رمضان م.أ» حيث التهمت النيران 6 حظائر ماشية مجاورة، كما أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، كما تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف.

حملات مكثفة على الدروس الخصوصية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم حملات علي مراكز الدروس الخصوصية المخالفة ورفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، حيث تم تحرير 30 محضرا عدم ارتداء كمامة ومصادرة 2 شيشة.

حملة على المنشآت الطبية

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بدمنهور حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بدمنهور.

ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية

أسفرت عن ضبط كمية من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية تقدر بحوالي 500 عبوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم التحفظ على عدد 80 عبوة ما بين حقن وأكياس وكريمات وبلسم شعر وصبغات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها وكذا عدد 550 سرنجات مختلفة الأنواع.

حملات إزالة التعديات

ونفذت الوحدات المحلية حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وأسفرت الحملات عن إزالة 32 حالات تعدٍ بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 3074 م٢.

كما قامت جمعية صناع الخير بالبحيرة، من خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت بتوقيع الكشف الطبي على 570 مواطنًا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية سنهور بمركز دمنهور، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

وقامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة مدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار.

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية

وانطلقت اليوم مبادرة رئيس الجمهورية لفحـص وعــلاج الأمراض النـاتجة عن سوء التغذية بجمع مدارس محافظة البحيرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة.