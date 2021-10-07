ثقافة جنوب سيناء تنظم فعاليات فنية احتفالا بذكرى أكتوبر

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، إن المديرية نظمت عدة فعاليات خلال احتفال مصر بانتصارات أكتوبر، موضحا أن الفعاليات بدأت من ساحة قصر ثقافة شرم الشيخ، بإذاعة باقة من الأغاني الوطنية، أعقبها تنظيم ورشة فنية للمواهب بعنوان «نصر أكتوبر العظيم»، تم خلالها تصميم لوحات فنية معبرة عن فرحة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تلاها توزيع جوائز عينية على المشاركين بالورشة.

باقة من الأغاني ومحاضرة تثقيفية وأمسية شعرية

وقال وكيل الوزراة في بيان صحفي، إن فرقة طور سيناء للإنشاد الديني بقيادة الفنان حمدي التونسي قدمت باقة من الأغاني الوطنية، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان «نصر أكتوبر أهدافه وفوائده»، ألقاها الدكتور أحمد بدير مدير إدارة التعليم النموذجي بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، تحدث خلالها عن حرب أكتوبر من حيث الأسباب والنتائج والفوائد، ثم أمسية شعرية بعنوان «في حب مصر»، ألقى خلالها شاعر الفصحى إبراهيم صبحي عددا من القصائد الشعرية التي تتغنى بحب الوطن، تلاها عرض سينمائي للفيلم الوثائقي «حرب أكتوبر الخالدة».

وأضاف أن قصر ثقافة شرم الشيخ عقد محاضرة تثقيفية بعنوان «حرب أكتوبر»، تحدث خلالها العقيد عماد نصار عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر، والتفاف الشعب حول جيشه العظيم وفرحة النصر وما ترتب عليه، أعقبها حفل ففني بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، تضمن عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة الفنان سعيد غضان، قدمت مجموعة مبهرة من الأغاني الوطنية، ثم عرض فني مميز لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الحي، والتي قدمت باقة من التابلوهات الاستعراضية منها الصعيدي ، والفلاحي.

ولفت إلى أن مسرح مقصد العائلة بالطور، شهد حفلا كبيرا مساء أمس، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية ورجال وقيادات الشرطة والجيش ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بطور سيناء.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، تلاه ما تيسر من الذكر الحكيم للطالب معاذ محمد، وأعقب التلاوة فقرة مواهب من أبناء المحافظة، بدأت بالموهوبة أروى صالح وأغنية «أسلمي يا مصر»، ثم الموهوبة الصغيرة رحمة مصطفى وأغنية «النجمة مالت ع القمر»، ثم الموهوبه بسملة ياسر وفاصل من إلقاء الشعر ، تلاها عرض فني لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي.