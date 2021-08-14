«ثقافة جنوب سيناء» تحتفل بالعام الهجري الجديد

نظم قصر الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، عدة فعاليات للاحتفال بالعام الهجري الجديد، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية خاصة بالمدن النائية والمحرومة ثقافيًا.

احتفالية اليوم الواحد بالنادي الاجتماعي الثقافي بسانت كاترين

وقال أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم احتفالية اليوم الواحد بالنادي الاجتماعي الثقافي في مدينة سانت كاترين ، بحضور اللواء طلعت العناني رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، ومواطني ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء

وأوضح مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، أن فعاليات الحفل تضمنت عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، قدم خلالها باقة من الأغاني الوطنية، منها «يا حبيبتي يا مصر»، و«يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»، و«عظيمة يا مصر»، و تلاها عرض مسرح عرائس بعنوان «رحلة إلى قصر الثقافة»، فكرة وإعداد انتصار إبراهيم، وتدور فكرة العرض حول تعريف الأطفال بالخدمات الثقافية والفنية والتكنولوجية التي تقدمها قصور الثقافة بالمجان في جميع أرجاء مصر المحروسة، بهدف بناء الإنسان المصري القادر على التفكير والابتكار والاختلاف.

فاصل فنى للسمسمية

وتابع : كما تضمنت الاحتفالية فاصل فنى للسمسمية، للمواهب الصغيرة أحمد يوسف وفهد وأمين نصار، وأعضاء فرقة تلقائيين أطفال ثقافة جنوب سيناء، واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني، بقيادة الفنان حسام عبدالهادى، وقدمت خلال العرض باقة من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية والمديح ، منها «مدد يا نبي ، عاش».

محاضرة خاصة بتوعية المجتمع لذوي القدرات الخاصة

وأشار إلى تنظيم محاضرة خاصة بتوعية المجتمع لذوي القدرات الخاصة بقصر ثقافة شرم الشيخ، تطرقت لطبيعة الأطفال ذوي القدرات الخاصة، واحتياجاتهم، وتوعية الأم بطرق التعامل الأمثل لهم، خاصة أنها العالم الأول والمحتضن لهم، بهدف تسهيل دورها في عملية دمجهم بشكل صحيحة داخل المجتمع.

كما نظم قصر الثقافة التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، عدة فعالياتها للاحتفال بالعام الهجري الجديد، تأكيدًا على دور وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لتقديم خدماتها الثقافية والفنية خاصة بالمدن النائية والمحرومة ثقافيًا.