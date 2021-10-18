استشاري أمراض قلب يحذر من «تحدي البروتين»: يضر الكليتين والقلب

حذر الدكتور محمد غريب استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والمدرس بجمعية القلب الأمريكية، من تناول الشباب في صالات الألعاب الرياضية لما يسمى بـ «تحدي البروتين»، مشددًا على خطورته، مؤكدًا على خطورة تحدي البروتين المنتشر حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه قد يسبب بعض المشاكل.

وأوضح «غريب»، في تصريحات تلفزيونية، أن البروتين عبارة عن أحماض أمينية، وأن الشباب يتناوله على أمل أن تترسب في عضلاتهم على شكل بروتين، مشيرًا إلى أن الجسم يحصل على احتياجاته من البروتين ويتخلص من الباقي، لافًتأ أن الجسم يصرف الباقي عن طريق الإخراج مما يسبب زيادة نسبة البولينا في الدم نظرًا لأنها زيادة عن الاحتياج.

وحذر أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية من تناول البروتين كبودرة لافتًا أن يعرض الشاب لأخطار نظرًا لإمكانية توقفه في القصبة الهوائية، لافتًا أن تناول البروتين يسبب زيادة البولينا مما يجهد الكلى ويضرها وأن الشخص يصل لمرحلة تسمى بالغة الخطورة.

وأكد «غريب»، أن تناول البروتين قد يسبب مشاكل للشاب قد تصل للقلب، مشددًا على أنها قد تكون شديدة الخطورة على الشاب وتضر بالكليتين والقلب وغيرها.

وانتشر «تحدي البروتين» على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، حيث يتحدى الشباب بعضهم البعض لتناول بودرة البروتين والتي يحصل عليها الشباب في صالات الألعاب الرياضية «الجيم» الراغبين في عمل «فورمة» لأجسامهم في فترة قصيرة.