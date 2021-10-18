الصين تسجل 22 حالة إصابة وافدة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل حالتي إصابة محليتين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و22 حالة وافدة، أمس الأحد، في البر الرئيس لـ البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وذكرت «لجنة الصحة الوطنية» في الصين، اليوم الاثنين، أن الحالتين المصابتين بـ «كورونا» تم تسجيلهما في شيآن، بمقاطعة شنشي الواقعة شمال غربي البلاد، فيما لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بالمرض، أمس الأحد.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية، 663 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و11 حالة وفاة. وقال «المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس»، إن الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 1265047 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 28280 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المغرب إلى 921628 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 269 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات، و198 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 921628 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 14544 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 921430 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وأضافت الصحة المغربية، في نشرة يومية، أن مجموع الحالات النشطة بلغ 5960، فيما وصل عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 387 حالة، مشيرة إلى أن 705534 شخصا، تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 20925569 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات 23236066 شخصا.