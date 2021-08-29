الصين: عدم تسجيل إصابات محلية العدوى بـ كورونا في البر الرئيسي للبلاد

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، عدم تسجيل البر الرئيسي للبلاد أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، امس السبت.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 33 حالة جديدة وافدة، أمس السبت، منها 17 حالة في يوننان، و5 حالات في شنجهاي، و4 حالات في تيانجين، و3 حالات في قوانجدونج، وحالتان في جيانجسو، وحالة واحدة في كل من فوجيان وسيتشوان، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وافدة من خارج البر الرئيسي في شنجهاي.

وكانت «لجنة الصحة الوطنية»، أعلنت في بيانات نشرتها، أمس السبت إعطاء أكثر من 2.01 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البلاد، حتى أمس الاول الجمعة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ البرازيل إلى 20728605حالة

وفي البرازيل، أعلن «المجلس الوطني لأمانات الصحة»، أمس السبت، تسجيل 24699 إصابة بالفيروس و684 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 20728605حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 579010 حالة.

الصحة اليابانية: لم يتضح سبب وفاة شخصين بعد تلقيهما جرعة «لقاح موديرنا»

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أمس السبت، أنه لم يتضح حتى الآن سبب وفاة شخصين بعد تلقيهما جرعة «لقاح موديرنا» الأمريكي المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة اليابانية، فى بيان، إنه لم تكن هناك حالة طبية محددة لهذين الشخصين، ولم يكن لأى منهما تاريخ طبى يشير إلى حساسيتهما من اللقاح.

وفي سياق متصل، أشارت شركتا موديرنا وتاكيدا لانتاج جرعات اللقاح فى اليابان فى بيان مشترك، إلى أنهما تتعاونان مع وزارة الصحة للتحقيق بشأن وفاة هذين الشخصين.

وأضافت الشركتان، أنه ليس لديهما أى دليل يثبت أن وفاتهما ناتجة عن تطعيمهما بلقاح «موديرنا» .

وفي كوبا، قالت وزارة الصحة العامة، امس السبت، إنه تم إعطاء 13180770 جرعة من لقاحات كورونا داخل البلاد، موضحة في بيان، أن 5363604 أشخاص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح الكوبي، وجرى إعطاء 4528697 شخصا جرعتين، فيما تلقي 3288559 شخصا الجرعات الثلاثة بالكامل.