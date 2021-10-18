إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أُصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات، في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية دائرة مركز المراغة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين، وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين «طرف أول»، «وليد.ع.ع»، 27 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسري، تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه «محمد.ع.ع»، 25 سنة عامل، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، و«طرف ثان»، «الحسن.خ.ر»، 20 سنة عامل، وشقيقه «الحسين.خ.ر»، 20 سنة عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفين يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها واتهم الأول من الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.