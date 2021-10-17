إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب «لعب العيال» بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في مشاجرة اندلعت بينهم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، بسبب «لهو الأطفال».

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

إصابة 5 أشخاص بسبب «لعب العيال»

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «نور الدين. ى. ا»، 64 سنة، بالمعاش مصاب، بجرح قطعي متهتك بسبابة اليد اليسرى وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجله «يوسف. ن. ى»، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم تجارية، و«محمد. ح. ى»، 18 سنة، طالب، مصابين «بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «محمود. ع. ا»، 39 سنة، عامل، و«محمود. ع. ا»، 41 سنة، عامل، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب لهو الأطفال، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.