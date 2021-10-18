التعليم تحذر: ممنوع دخول المدارس دون ارتداء الكمامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع التلاميذ والطلبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، من دخول المدارس دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد، في أسبوعه الثاني يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحة أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

التربية والتعليم: العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم رغم انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ارتداء التلاميذ للكمامات الطبية داخل المدارس، يعمل على الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير العملية التعليمية، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات أو أزمات تؤثر على سير الدراسة.

وزير التعليم: ارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس تحمي التلاميذ من عدوى كورونا

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوضع الصحي في المدارس مطمئن للغاية ولا خوف من فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها نحو 60 ألف مدرسة وتستقبل يوميا ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه في حال ظهور حالات كورونا بأحد المدارس سيتم إغلاق المدرسة لمدة 14 يوما، ويتم إعادة الطلاب مرة آخرى، إلى المدرسة بعد تنفيذ خطة تعقيم وتطهير مشددة، للحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي.

وزير التعليم: لدينا 23 مليون طالبا ولا خوف من جائحة كورونا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد منضبط ومنتظم وأن جميع الأزمات الحالية يتم التعامل معها فورا، مؤكدا أن الكثافات الطلابية في المدارس أزمة كبيرة نعمل على حلها، مضيفا أن الوزارة تسعي إلى تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.