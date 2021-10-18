اندلاع حريق في مصفاة نفط بالكويت

اندلع حريق في مصفاة نفط بالكويت، دون أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطات في الكويت عزل وحدة مصفاة الأحمدي النفطية، واستمرار التعامل مع الحريق وفقا لما ورد عن شبكة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

المصفاة تتعامل مع 25 ألف برميل من النفط يوميًا

وتعمل مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على ساحل الخليج العربي شمالي حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية، وتتعامل المصفاة مع 25 ألف برميل من النفط في اليوم من أجل إمداد السوق المحلي الكويتي، بشكل أساسي باحتياجاته من البنزين والسولار.

ووقع الحريق في وحدة المعالجة بالمصفاة وهي التي تتولى مهمة إزالة الكبريت من منتجات النفط.

الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطات العالم من النفط

وذكر سكان حي الفحيحيل الساحلي، أنَّهم سمعوا دوي انفجار قوي، ونشروا تغطيتهم الخاصة للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت دخانا أسود كثيفا يغطي الطريق السريع.

تمتلك الكويت، التي يقطنها 4.1 مليون شخص، سادس أكبر احتياطات العالم من النفط.