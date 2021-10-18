بدء طرح كراسات شروط أراضي جمعيات الإسكان بـ12 مدينة جديدة اليوم

تبدأ هيئة تعاونيات البناء والإسكان، اليوم الاثنين، فى تمام التاسعة صباحا، طرح كراسات شروط حجز قطع أراضى جمعيات الإسكان، داخل 12 مدينة جديدة، على أن يستمر شراء كراسة الشروط حتى 25 نوفمبر المقبل، حتى يستطيع أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح شراء كراسة الشروط، ومن ثم استكمال إجراءات الحجز.

طرح كراسات شروط حجز أراضي جمعيات الإسكان

وأعلن الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة، بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

موعد إجراء قرعة الحجز العلنية

ومن المقرر الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية، وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، من خلال زيارة هذا الرابط.

كراسة شروط أراضي جمعيات الإسكان

وعلى الراغبين فى حجز قطعة أرض ضمن الطرح، القيام بشراء كراسات الشروط من المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء، في 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.

المدن المطروح بها أراضي جمعيات الإسكان

وستُطرح أراضي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة داخل 12 مدينة جديدة، وذلك بمدن (العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر «شرق بورسعيد» – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة).

وكل ما يتعلق بالالتزامات المالية وأسلوب السداد ستتضمنه كراسة الشروط .

آخر موعد لتسليم كراسة الشروط

آخر موعد لتسليم الكراسة بعد ملء كل البيانات المطلوبة، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، على أن يتم تسليم كراسة الشروط لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية.