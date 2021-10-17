أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان عن موعد طرح أراضي جمعيات الإسكان في المدن الجديدة، حيث يتم الحجز والتخصيص بنظام البيع بالمزاد العلني.

وتستعرض «الوطن» موعد طرح أراضي جمعيات الإسكان في المدن الجديدة وفقًا لما أعلنته الهيئة في البيان الصادر عنها على النحو التالي:

موعد طرح أراضي جمعيات الإسكان في المدن الجديدة

- طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31، بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترًا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ20 عامًا، و يكون التسليم بشكل فوري.

ويتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 حتى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

ويتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات الهضبة الوسطى والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارات بـ6 أكتوبر ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدانا.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164 عمارة بـ6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية والشيخ زايد.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بمقر فرع الهيئة بالعامرية (4 ب) الإسكندرية، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية والعريش.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بموقع المشروع بالمنصورة.

- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 في الساعة 12 ظهرًا بمقر فرع الهيئة بالغردقة، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

كما تم فتح باب حجز أراضي جمعيات الإسكان التعاوني في مدن (العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - مدينة بدر - العاشر من رمضان - 15 مايو - سلام مصر «شرق بورسعيد» - برج العرب الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة).

ويتم شراء كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة، 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة، بدء من يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الحالي في الساعة التاسعة صباحًا حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.