رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة خصصت رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، مؤكدة أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة يمكن استخدامها في التحويلات النقدية، كما يثبت من خلاله درجة ونوع الإعاقة.

خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك خطوات بشأن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يمكن من خلاله تتبع التفاصيل كالتالي:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة http://Rdis.moss.gov.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة.

- يمكن للمستعلم معرفة ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، لها العديد من المزايا تتمثل فيما يلي:

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

- البطاقة مؤمّنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتساهم في تطوير قاعدة بيانات قومية.

- يتم تجديد البطاقة كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.