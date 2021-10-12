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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

تمنح تسهيلات في النقل والمواصلات وإتاحة السكن

كتب:

أسماء زايد
11:36 ص | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
إحدى بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

إحدى بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

 قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، تخدم من 3 لـ4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة، حيث جرى تخصيص رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، مشيرة إلى أنّ الخدمات المتكاملة هي التسهيلات والمزايا التي يحصل عليها الشخص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية، مثل «الرعاية الصحية، الالتحاق بالتعليم الدامج، تسهيلات النقل والمواصلات، إتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة» وغيرها من الخدمات التي أقرتها التشريعات.

خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وترصد السطور التالية، خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، كما يلي:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة http://Rdis.moss.gov.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، والضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، إما أنّ الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو تظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة.

وحددت وزارة التضامن، الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة مثل «السمعية، البصرية، السمع بصرية، الإعاقات المتعددة، قصار القامة (طولهم أقل من 140 سم)، أمراض الدم المزمنة،  الهيموفيليا، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، اضطرابات تعلم تعيق إدراك الطفل، ومن يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة».

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- 3 صور شخصية مقاس 4 في 6 خلفيتها بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة، دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، والحالات غير المستقرة يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

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