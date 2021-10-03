3 مستندات رسمية مطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة ذكية مؤمنة مطبوع عليها صور شخصية لحامليها بالألوان الطبيعية، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة»، مشيرة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية.

رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي

وأشارت القباج، في تصريحات صحفية لها، خلال إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها مثل متلازمة داون، أما في الحالات غير المستقرة، فيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج البطاقة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة مستندات للتقدم لاستخراج البطاقة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون سن 16 سنة.

- عدد 3 صورة فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.

التضامن: المواطن لن يستلم التقرير الطبي في يده

ولفتت وزارة التضامن، إلى ضرورة الحصول على التقرير الطبي المميكن، من خلال شبكات الربط بين الجهات المعنية بالكشف الطبي ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المواطن لن يتسلم التقرير الطبي في يده.

دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

- يقوم العميل بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

- تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان، لإجراء الكشف الوظيـفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.