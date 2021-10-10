خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ هناك خطوات يجب اتباعها لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، لافتة إلى أنَّ بطاقة الخدمات المتكاملة، عبارة عن كارت ذكي يتمّ استخدامه للتحويلات النقدية، كما أنَّ البطاقة يتمّ تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، مشيرة إلى أنَّه تمّ التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة «توزيع» لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل لأنَّه آمن للمواطن، وحوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة «المواطن».

خطوات حجز كشف طبي لبطاقات الخدمات

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنَّه بالنسبة الحالات غير المستقرة يتمّ رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقًا لتوصية الكشف الطبي، حيث وضعت خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية كالتالي:

تقديم الطلب والتسجيل اضغط هنا والتأكّد من تسجيل البيانات بدقة لأنَّها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكّد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فى مرحلتها الثانية.

- الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة في مرحلتها الثانية كالتالي:

- السمعية.

- البصرية.

- السمع بصرية.

- الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة.

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.