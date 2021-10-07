«س وج » كل ماتريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الهمم، تقدم تسهيلات يحصلون عليها من مختلف الجهات الحكومية ومنها «السكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها».

وترصد «الوطن» تزامنا مع إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة أبرز الأسئلة المتداولة، والتي أجابت عنها وزيرة التضامن، خلال إطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة والتي جاءت كالتالي:

ماهي مواصفات بطاقة الخدمات المتكاملة واستخداماتها؟

- بطاقة الخدمات المتكاملة، هي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذوى الإعاقة له حق عندي أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف واثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها.

- البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتساهم في تطوير قاعدة بيانات قومية.

- البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.

- الحالات غير المستقرة يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

ماهي أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

- السمعية.

- البصرية.

- السمع بصرية.

- الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة.

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- يتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن.

ماهي إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقة.

- تحديد مكان الكشف الطبي.

- يتم إجراء الكشف الطبي.

- في حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي له.

- في حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة له.

ماهي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- 3 صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة فى يده».

كيف يتسلم المستفيد بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به؟

- تم التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل لأنه آمن للمواطن، وحوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة «المواطن».

كيف يتم الإبلاغ عن ضياع البطاقة أو وجود خطأ بالبيانات؟

- تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها إذا كانت المشكلة طبية يتم تحويلها للصحة، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع التضامن وإذا كانت خاصة بالبطاقة يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

ماهي مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.