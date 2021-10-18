تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي «جوحل» عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك من أجل التسجيل وكتابة البيانات بطريقة الصحيحة للحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» كيفية الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» لطرق الدخول لموقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا سواء كان لغرض الحماية من الإصابة بفيروس أو السفر من أجل العمل أو الدراسة أو السياحة.

خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات بدءً من دخول الموقع المخصص لتسجيل البيانات حتى الحصول على رقم الطلب المكون من 20 رقم وجاءت الخطوات كالتي:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.