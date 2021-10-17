«الصحة» 5 نصائح للطلاب أثناء تناول الأطعمة داخل المدارس

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، مجموعة من النصائح للطلاب أثناء تناول الوجبات الغذائية داخل المدارس، تزامنًا مع عودة الدراسة، وبدء عام دراسي جديد 2021-2022، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على الطلاب، وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا، أو الأمراض المعدية أثناء العملية التعليمية.

نصائح وزارة الصحة للطلاب لتناول الأطعمة في المدرسة

وكشفت الوزارة عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك»، منشورًا توضح فيه أساليب وطرق التغذية الصحيحة للطلاب مع عودة العملية التعليمية لطبيعتها مرة أخرى، وذلك من خلال بعض النصائح التي يجب على الطلاب الالتزام بها طوال اليوم الدراسي داخل المدرسة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، طرق التغذية الصحيحة لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بكورونا.

نصائح الصحة للأطفال عند تناول الأطعمة الغذائية داخل المدرسة

- استخدام أكواب واطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.

- يراعي قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر في الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية.

- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

- اسخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

نصائح وزارة الصحة لطلاب المدارس

وفي سياق متصل حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد التي يجب مراعتها داخل المدراس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وعدم انتقال العدوى بين الطلاب وتتمثل هذه النصائح في:

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

- لا تلمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة القصوى.

- احرص على استخدام الأدوات المنزلية الخاصة بك ولا تستخدم أدوات زميل لك.

- اترك مسافة كفاية للأمان بينك وبين الآخرين.

- رحب بأصدقائك من بعيد دون المصافحة أو العناق أو التقبيل.

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة في المدرسة أو اثناء الذهاب إليها.

- تناول أطعمة صحية واحرص على أخذ قسط وفير من النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل.

- في حالة وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعى التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر.

- التهوية الطبيعية للفصول أثناء اليوم الدراسي هي الأفضل دائما.