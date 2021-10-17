خطوات تسجيل لقاح كورونا بمصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية، وذلك عقب استلام وزارة الصحة والسكان أمس شحنة جديدة من لقاحات «فايزر» من قبل الحكومة الأمريكية مقدمة منحة للشعب المصري لتصدي لجائحة كورونا وتجنب زياة أعداد الإصابات فيروس كورونا خلال الموجه الرابعة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» عن خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة والتي من خلالها يمكن أن يحصل المواطنين في الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لتقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابــط.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.