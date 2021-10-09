بدء العام الدراسي في جامعة الإسكندرية والدخول بـ«الكارت الذكي»

شهدت ساحة كلية التجارة جامعة الإسكندرية، رفع العلم المصري مع أولى أيام بدء العام الدراسي الجديد، حيث تمت تحية العلم من قبل فرق الجوالة التابعة للكلية، ضمن الاحتفال ببدء الدراسة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اللذان تفقدا مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير العملية الدراسية

ورصدت «الوطن»، في بث مباشر، إطلاع رئيس الجامعة على عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة «كوفيد 19»، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، إن 30% من الطلاب القدامى حصلوا على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجاري.

«قنصوة»: دخول جامعة الإسكندرية يرتبط بتلقي اللقاح

وقال «قنصوة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عملية دخول الطلاب ومنتسبي الجامعة مرتبطة بتلقي لقاح كورونا حيث لابد من حصول جميع الطلاب على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد حتى الوقت المحدد، لافتاً إلى أن الجامعة تتاخذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل عام دراسي بلا معوقات أو إصابات مع قيام لجنة المتابعة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للطلاب والتواصل الدائم من أجل انهاء اللقاح للطلاب الجدد والقدامي وجميع العاملين واعضاء هيئة التدريس.

رئيس الجامعة يناشد الطلاب بتطبيق الإجراءات الوقائية

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئاً إياهم بمناسبة بدء العام الدراسي، وفتح «قنصوة» حواراً مفتوحاً مع الطلاب في مختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم حول سير العملية التعليمية، مطالباً إياهم بضرورة التعاون في تطبيق كل الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

لقاح كورونا في جامعة الإسكندرية

وأشار «قنصوة» إلى تطبيق نظام الـ«green pass» للتأكد من حصول جميع منتسبي جامعة الإسكندرية على لقاح «كوفيد 19»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المصري بضرورة الانتهاء من كل التطعيمات.

ولفت إلى أن الجامعة توفر اللقاحات مجانا للطلاب داخل الحرم الجامعي، أملا في الانتهاء من تطعيم كل الطلاب الجدد قبل بداية الدراسة، موضحا أن الجامعة تستهدف تطعيم 90% من منتسبيها خلال شهرين.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لكل المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

الكارت الذكي مع العام الدراسي الجديد في جامعة الإسكندرية

وأشار إلى أنه فيما يخص الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة سيتم اتخاذ إجراءات لتقليل الكثافات داخل قاعات المحاضرات، مشيرا إلى أن الكارت الذكي لطلاب الجامعة «Green pass»، وهو بمثابة بطاقة تظهر بيانات الحالة الصحية لحامله، مثل تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو خلو حامله من العدوى.