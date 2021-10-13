جامعة الإسكندرية تفوز بالمركزين الأول والثاني في المهرجان الغنائي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، طلاب كلية التربية النوعية، الفائزين بالمركزين الأول والثاني، فى مسابقات الغناء الجماعي، والفردي، والعزف الفردي، والتي أقيمت خلال المهرجان الغنائي للمُتخصصين بالجامعات المصرية «برنامج القائد المُبدع»، بحضور الدكتورة منا موسى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور شادي عوض رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية وأحد أعضاء لجنة التحكيم، والدكتورة شيماء الحديني المدرس بقسم التربية الموسيقية بالكلية وقائد الاوركسترا.

عُقد المهرجان تحت شعار «إحتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة»، ونظمه معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 190 طالبا من المُتخصصين في التربية الموسيقية من 16 جامعة مصرية.

رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد أهمية مشاركة الطلاب في الفاعليات

وخلال اللقاء هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين على هذه النتائج المشرفة، مؤكداً أهمية مشاركة الطلاب بجميع الكليات في هذه الفاعليات والمنافسات في المجالات المختلفة، لإثراء شخصية الطلاب، واكتشاف المواهب، ونشر الوعي الفني وتنمية الذوق الجمالي، بما يُسهم في صقل مواهب الطلاب ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي، وأكد على توفير الدعم الكامل للطلاب المتميزين في كافة الأنشطة وإتاحة الفرصة للمبدعين في جميع المجالات.

الطلاب الفائزين من جامعة الإسكندرية

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية في جامعة الإسكندرية، أن طلاب الكلية فازوا بالمركز الأول في الغناء الجماعي «الكورال»، وفازت كل من الطالبة «يمنى حسن، والطالبة أشرقت هشام بالمركز الثاني في الغناء الفردي، وفاز الطالب مروان الصاوي بالمركز الثاني في العزف الفردي»، وأثنت العميد على برنامج «القائد المُبدع»، الذى يُساهم في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع بهدف بناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري.