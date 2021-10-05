جامعة الإسكندرية تنشر 57 بحثا جديدا في مجلات عالمية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 57 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏ Scopus» العالمية، لهذا الاسبوع حيث شملت كافة الجوانب العلمية.

تخصصات النشر الدولي بمجلات سكوبس

وقال إن نتائج هذا الأسبوع، أظهرت أن النشر الدولى وصل إلى 64 بحثا واستأثر مجال العلوم الأساسية بنسبة 22% الأبحاث المنشورة، وشملت كلا من الكيمياء بنسبة 5%، علوم الحاسب 8%، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية 6%، الرياضيات %، تليها العلوم الأساسية والعلوم الطبية بنسبة 19%، فالهندسة 14%، الهندسة الكيميائية 6%، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية 7%، فعلوم المواد 6%، والطاقة 6%.

الدول الأعلى المشاركة في النشر الدولي

وأضاف «قنصوة» في بيان صحفي، اليوم، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة مشاركة مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بـ18 بحثا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ3 أبحاث، لكل منها، فالصين والمملكة المتحدة بـ4 أبحاث، لكل منها، فاليابان ولبنان والهند بـ4 أبحاث، لكل منها، وغيرهم من دول العالم.

أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع

فيما بينت التحليلات ان أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأزهر، جامعة طيبة، جامعة عين شمس، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة الزقازيق، وجامعة هارفارد، جامعة الملك سعود وغيرهم من الجامعات.

وهنأ «قنصوة»، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.