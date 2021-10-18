«شاروخان قنا» يلغي رحلته إلى القاهرة «سيرا على الأقدام»: لياقتي لا تسمح

قرر سمير عدلي، المعروف إعلاميا بـ«شاروخان قنا»، إلغاء رحلته من قنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام، المقررة في فصل الشتاء، بعدما أثار ضجة كبيرة بشأن مبادرته على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيس بوك».

شاروخان قنا.. ضعف لياقتي البدنية وموجة الانتقادات السبب

وقال سمير عدلي لـ«الوطن»، إن قرار التراجع جاء بسبب ضعف الإمكانيات لديه، وأنه بعد تدريبات خلال الفترة السابقة أدرك أن لياقته البدنية لا تسمح له، فضلا عن موجة الانتقادات التي تعرض لها، ومنها أن هذه الرحلة مستحيلة ومن يقوم عليها مجنون، وأن شاروخان قنا أضر بسمعة محافظة قنا.

شاروخان قنا.. القرار مريح للجميع واحتاج لفرصة عمل

وتابع شاروخان قنا، أن هذا القرار سوف يريح الجميع من أهالي قنا والمنتقدين في كل أنحاء محافظة قنا، مشيرا إلى أن هدفه من الرحلة هو الشو الإعلامي ومعرفة الناس وتابع: «أنا إنسان بسيط لا أملك قوت يومي.. أبيع البطاطا والخضار على تروسيكل متهالك، وكنت أتمنى الدعم من الدولة لتوفير فرصة عمل أنفق من خلالها على أسرتي التي تسكن بمركز فرشوط».

وطالب «عدلي»، البالغ من العمر 34 عاما، ابن قرية نجع الشيخ بقرية فاو بحري بمركز دشنا شمال محافظة قنا، مديرية التضامن ومحافظ قنا بمساعدته وتوفير فرصة عمل له.

كان سمير عدلي، لاعب كارتيه سابق وحاصل على الحزام البني، أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن أنه شاروخان قنا وأنه ينافس شاروخان الهندي في التحدث باللغة الهندية رغم عدم حصوله على شهادة دراسية، وتبين أنه تمكن من التحدث باللغة الهندية نتيجة كثرة مشاهدته للأفلام الهندية منذ صغرة.