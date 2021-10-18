الكشف على 1872 مواطنا بقافلة طبية مجانية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية شباس الشهداء التابعة مركز دسوق، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1872 مريضا بالقافلة وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

القافلة الطبية ضمت 12 عيادة و10 تخصصات

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في بيان صحفي، اليوم، أن القافلة ضمت 12عيادة ضمت 10 تخصصات وهي: «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن»، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية .

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1872 مترددا وخضع 80 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى التحاليل الطبية لـ158 مريضا وأشعة لـ62 مريضا وتقارير طبية لـ12 مريضا وتحويل 51 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة .

تدشين ندوات الثقافة الصحية بالقافلة الطبية

وأضاف «شنح»، أنه جرى تدشين عددا من الندوات التثقيفية الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1055 زائرا، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «معاً نطمئن».